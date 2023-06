Giochi Europei Cracovia 2023, i convocati azzurri: 331 atleti italiani al via

Grande attesa per i Giochi Europei di Cracovia 2023, che si terranno a Cracovia, in Polonia, dal 21 giugno al 2 luglio. La delegazione azzurra, guidata dal Capo Missione Alessio Palombi, è composta da 331 atleti (166 donne e 165 uomini) che si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma (l’Italia non sarà rappresentata nel basket 3×3, nel beach handball e nello ski jumping). Saranno ben 11 gli sport in programma che qualificheranno gli atleti europei per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, altri 7 metteranno in palio punti per il ranking olimpico. L’Italia Team riparte dalle 41 medaglie (13 ori, 15 argenti e 13 bronzi) vinte a Minsk 2019.

L’Italia Team per Cracovia 2023:

ATLETICA (46 totali, 23 donne – 23 uomini): la squadra sarà ufficializzata nei prossimi giorni

ARRAMPICATA (11 totali, 6 donne – 5 uomini): Beatrice Anna Colli, Claudia Ghisolfi, Francesca Matuella, Giulia Medici, Giulia Randi, Ilaria Maria Scolaris, Davide Colombo, Ludovico Fossali, Giorgio Tomatis, Pietro Vidi, Matteo Zurloni.

BADMINTON (7 totali, 3 donne – 4 uomini): Martina Corsini, Yasmine Hamza, Judit Mair, Gianmarco Bailetti, Giovanni Greco, David Salutt, Giovanni Toti.

BEACH SOCCER (24 totali, 12 donne – 12 uomini): Alice Ferrazza, Martina Galloni, Sandy Iannella, Francesca Maiorca, Debora Naticchioni, Giulia Olivieri, Syria Pagiarino, Melania Pisa, Veronica Privitera, Angela Ruotolo, Claudia Saggion, Fabiana Vecchione, Ovidio Valla, Luca Bertacca, Leandro Casapieri, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Josep Junior Gentilin, Marco Giordani, Sebastiano Paterniti Barbino, Alessandro Remedi, Salvatore Sanfilippo, Francesco Fabio Sciacca, Emmanuele Zurlo.

BREAK DANCE (3 totali, 2 donne – 1 uomo): Antilai Sandrini, Alessandra Chillemi, Alessio Signore.

CANOA (26 totali, 10 donne – 16 uomini): Stefania Horn, Chiara Sabattini, Elena Micozzi, Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Agata Spagnol, Susanna Cicali, Francesca Genzo, Agata Fantini, Cristina Petracca, Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Davide Ghisetti, Zeno Ivaldi, Leonardo Proietti, Paolo Ceccon, Flavio Micozzi, Raffaello Ivaldi, Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti, Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto, Carlo Tacchini, Nicolae Craciun, Mattia Alfonsi, Gabriele Casadei.

CICLISMO (10 totali, 4 donne – 6 uomini): Martina Berta, Chiara Teocchi, Giada Specia, Giorgia Marchet, Simone Avondetto, Luca Braidot, Daniele Braidot, Nadir Colledani, Alessandro Barbero, Elia Benetton.

JUDO (12 totali, 6 donne – 6 uomini): Giorgia Stangherlin, Asya Tavano, Cecilia Betemps, Thauany David Capanni Dias, Odette Giuffrida, Irene Pedrotti, Luigi Centracchio, Sylvain Lorenzo Agro, Sansei Kwadyo Anani, Tiziano Falcone, Edoardo Mella, Nicholas Mungai.

KARATE (9 totali, 5 donne – 4 uomini): Pamela Bodei, Veronica Brunori, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra, Erminia Perfetto, Mattia Busato, Angelo Crescenzo, Daniele De Vivo, Michele Martina.

KICKBOXING (14 totali, 6 donne – 8 uomini): Domenica Angelino, Francesca Ceci, Luna Mendy, Nicole Perona, Elena Tombini, Federica Trovalusci, Riccardo Albanese, Edoardo Bagarello, Gabriele Lanzilao, Elios Lulaj, Mario Andrea Nani, Luca Padoan, Ivan Penzo, Damiano Salvatore Tramontana.

MUAY THAI (5 totali, 2 donne – 3 uomini): Jessica Meloni, Giulia Pedini, Domenico Caravello, Alein Iannone, Enrico Pellegrino.

NUOTO ARTISTICO (13 totali, 12 donne – 1 uomo): Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Ginevra Marchetti, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Sarah Maria Rizea, Carmen Rocchino, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Flaminia Vernice, Francesca Zunino, Giorgio Minisini.

PADEL (8 totali, 4 donne – 4 uomini): Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Marco Cassetta, Simone Cremona, Giulio Graziotti, Riccardo Sinicropi.

PENTATHLON MODERNO (8 totali, 4 donne – 4 uomini): Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Sotero, Francesca Tognetti, Matteo Cicinelli, Giorgio Malan, Roberto Micheli, Gianluca Micozzi.

PUGILATO (13 totali, 6 donne – 7 uomini): Assunta Canfora, Sirine Charaabi, Melissa Gemini, Rebecca Nicoli, Giordana Sorrentino, Irma Testa, Michele Baldassi, Salvatore Cavallaro, Salvatore Cavallaro, Diego Lenzi, Gianluigi Malanga, Aziz Abbes Mouhiidine, Federico Emilio Serra.

RUGBY A 7 (26 totali, 13 donne – 13 uomini): Alyssa D’Incà, Francesca Granzotto, Isabella Locatelli, Maria Magatti, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi, Laura Paganini, Alissa Ranuccini, Beatrice Rigoni, Luna Agatha Sacchi, Francesca Sberna, Francesca Sgorbini, Sofia Stefan, Lorenzo Maria Bruno, Massimo Cioffi, Federico Cuminetti, Paul Marie Foroncelli, Alessandro Fusco, Alessandro Garbisi, Simone Gesi, Cristian Lai, Matteo Meggiato, Lorenzo Pani, Tito Tebaldi, Gianluca Tomaselli, Flavio Pio Vaccari.

SCHERMA (24 totali, 12 donne – 12 uomini): Martina Batini, Michela Battiston, Erica Cipressa, Martina Criscio, Martina Favaretto, Rossella Fiamingo, Rossella Gregorio, Federica Isola, Chiara Mormile, Francesca Palumbo, Alberta Santuccio, Mara Navarria, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Luca Curatoli, Davide Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Michele Gallo, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Matteo Neri, Luigi Samele, Federico Vismara.

TAEKWONDO (11 totali, 7 donne – 4 uomini): Giada Al Halwani, Sarah Al Halwani, Natalia D’Angelo, Cristina Gaspa, Virginia Maestro, Maristella Smiraglia, Sofia Zampetti, Simone Alessio, Dennis Baretta, Andrea Conti, Mattia Molin.

TENNISTAVOLO (6 totali, 3 donne – 3 uomini): Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli, Mihai Razvan Bobocica, John Micheal Oyebode, Niagol Ivanov Stoyanov.

TEQBALL (3 totali, 1 donna – 2 uomini): Mara D’Alessandro, Arovetto Lombardi, Johnny Lombardi.

TIRO CON L’ARCO (8 totali, 4 donne – 4 uomini): Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati, Elisa Roner, Marco Bruno, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli.

TIRO A SEGNO (15 totali, 6 donne – 9 uomini): Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Sara Costantino, Barbara Gambaro, Chiara Giancamilli, Maria Varricchio, Riccardo Armiraglio, Edoardo Bonazzi, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna, Andrea Morassut, Danilo Dennis Sollazzo, Massimo Spinella, Simon Weithaler.

TIRO A VOLO (12 totali, 6 donne – 6 uomini): Martina Bartolomei, Chiara Di Marziantonio, Giulia Grassia, Jessica Rossi, Simona Scocchetti, Silvana Maria Stanco, Tammaro Cassandro, Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Daniele Resca, Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli.

TRIATHLON (6 totali, 3 donne – 3 uomini): Alice Betto, Angelica Prestia, Verena Steinhauser, Sergiy Volodymyrovych Polikarpenko, Gianluca Pozzati, Michele Sarzilla.

TUFFI (11 totali, 6 donne – 5 uomini): Elena Bertocchi, Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria, Elettra Neroni, Chiara Pellacani, Elisa Pizzini, Riccardo Giovannini, Lorenzo Marsaglia, Matteo Santoro, Eduard Cristian Timbretti Gugiu, Giovanni Tocci.