Wta Rabat 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 22 maggio con Trevisan

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 22 maggio del torneo Wta di Rabat 2023. Subito protagonista Martina Trevisan, detentrice del titolo e impegnata nel suo esordio contro l’ostica spagnola Nuria Parrizas-Diaz. Dopo di lei toccherà anche alla seconda favorita del seeding, ovvero Sloane Stephens contro una nobile decaduta del tennis, Vera Zvonareva.

CENTER COURT

Ore 12:00 – Mladenovic vs Riera

a seguire – El Aouni vs (6) Putintseva

a seguire – (1) Trevisan vs Parrizas Diaz

a seguire – Zvonareva vs (2) Stephens

COURT 1

Ore 12:00 – Buyukakcay vs (7) L.Fruhvirtova

a seguire – Nahimana vs (Q)

a seguire – Grabher vs Bonaventure

COURT 2

Ore 12:00 – Udvardy vs Stearns