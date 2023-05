Napoli-Inter, Osimhen una furia dopo la sostituzione

Victor Osimhen è una furia dopo il cambio con Simeone ordinato da Luciano Spalletti al 66′ di Napoli-Inter. L’attaccante partenopeo, capocannoniere della competizione, si è scagliato contro la panchina, chiedendo spiegazioni ai collaboratori di Spalletti e mandando anche a quel paese con un gesto un membro dello staff. Osimhen è in lotta per il titolo di capocannoniere con 23 gol, tre lunghezze in più di Lautaro Martinez (oggi in panchina). La vittoria è ad un passo, ma Spalletti non ha voluto sentir ragioni. Una situazione che ha ricordato un caso analogo al 2017 ai tempi della Roma, quando il tecnico di Certaldo decise di sostituire Edin Dzeko in un match vinto a Pescara. All’epoca il bosniaco era capocannoniere in campionato e non prese bene il cambio. Spalletti nel post gara spiegò la sostituzione in modo piccato: “Ho tre partite fondamentali e senza di lui non le voglio giocare, posso fare ragionamenti diversi sul 4-1. Prima di darmi dello scorretto, chiedetemi il perché del cambio“. A fine stagione Dzeko vinse il titolo di capocannoniere.