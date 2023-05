Wta Rabat 2023, esordio in discesa per Trevisan: 6-2 e poi ritiro di Parrizas-Diaz

Parte con il piede giusto il percorso di Martina Trevisan nel WTA di Rabat, torneo in cui difende il titolo conquistato dodici mesi fa. Testa di serie numero uno del tabellone, l’azzurra ha approfittato del ritiro dell’iberica Nuria Parrizas-Diaz quando il punteggio recitava 6-2 in favore della tennista toscana. Un primo parziale fatto di scambi intensi e lottati, ma in cui Martina è subito andata avanti di un doppio break sul 4-1 prima di chiudere la frazione per 6-2. Qualche minuto prima, sul punteggio di 5-2, era arrivato un medical time-out da parte dell’avversaria, che dopo una sosta negli spogliatoi è tornata in campo con un vistosa fasciatura alla coscia. Visibilmente limitata negli spostamenti, poco dopo Parrizas-Diaz ha alzato bandiera bianca. Per Martina al secondo turno ci sarà la qualificata croata Jana Fett.