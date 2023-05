Formazioni ufficiali Empoli-Juventus, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Empoli-Juventus, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri devono archiviare la delusione di Siviglia e concentrarsi su questo finale di campionato, che mette in palio punti molto importanti. A tentare di mettere il bastone tra le ruote alla squadra di Allegri sarà l’Empoli, già aritmeticamente salvo ma determinato a chiudere questa stagione in crescendo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 22 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-JUVENTUS

EMPOLI: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic, Milik, Vlahovic.