Nazionale Volley: prosegue il lavoro degli azzurri in Val di Fiemme

Prosegue l’intenso lavoro della Nazionale Maschile di Volley in Val di Fiemme, dove mercoledì e giovedì sarà impegnata nel DHL Test Match Tournament contro Olanda e Bulgaria. Il torneo però inizierà già martedì, con la sfida tra le altre due squadra. Gli azzurri di Fefè De Giorgi saranno in un isolito giovane gruppo, con 18 atleti, tra cui anche alcuni esordienti. Sono solo 5 i “Campioni del Mondo” presenti in gruppo: Romanò, Balaso, Mosca, Bottolo e Recine.