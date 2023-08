Wta Praga 2023, Stefanini-Kanepi posticipata per pioggia

Il match tra Lucrezia Stefanini e Kaia Kanepi posticipato per pioggia nel Wta di Praga 2023. Piove sulla capitale della Repubblica Ceca, per questo motivo l’account ufficiale del torneo ha reso noto che il programma di martedì 1 agosto non inizierà prima delle 12.30. L’azzurra scenderà in campo nel primo incontro sul campo 2, Sportface vi fornirà eventuali altri aggiornamenti meteo.

