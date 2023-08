Mondiali femminili 2023: Olanda prima nel girone, agli Stati Uniti basta un pareggio

di Valerio Carriero 50

Va in archivio anche il girone E dei Mondiali femminili di calcio 2023 in corso in Australia e Nuova Zelanda. L’Olanda non sbaglia contro la cenerentola Vietnam e mette in ghiaccio il primo posto con un pesante 7-0. Le ragazze allenate da Jonker dilagano già nella prima frazione con i gol di Martens, Snoeijs, Brugts, Roord e van de Donk, nella ripresa sono invece ancora Brugts e Roord ad arrotondare il punteggio con le doppiette personali.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Ben più alta la posta in palio ad Auckland, invece, per lo spareggio tra Portogallo e Stati Uniti. Meglio le americane, ma alla fine il risultato non si sblocca e il triplice fischio fa calare il sipario sullo 0-0. Basta questo risultato agli Usa per accedere agli ottavi di finale come seconda nel girone, dove attenderanno molto probabilmente la Svezia. L’avversaria dell’Olanda, invece, potrebbe essere l’Italia che domani cercherà riscatto contro il Sudafrica dopo il netto 5-0 incassato nell’ultima giornata.