LIVE – Stefanini-Kanepi, primo turno Wta Praga 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Stefanini-Kanepi, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Praga 2023, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento ceco. Sorteggio non particolarmente fortunato per la tennista azzurra, reduce dai quarti a Varsavia, che debutterà a Praga contro l’esperta Kanepi. Per l’estone si tratterà del primo match su cemento dopo oltre quattro mesi trascorsi su terra battuta, ma secondo i bookmakers partirà comunque favorita. Guai però a dare per spacciata Lucrezia, protagonista di un ottimo 2023 e determinata a fare il suo esordio tra le prime 100. Tra le due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Stefanini e Kanepi pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 11.00.

