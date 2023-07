Wta Praga 2023: montepremi e prize money con Errani

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Praga 2023, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento ceco. La prima testa di serie è la beniamina di casa Marie Bouzkova, seguita dalle cinesi Zhu e Zhang e da un’altra tennista ceca quale la giovane Linda Noskova. Ai nastri di partenza del torneo altri nomi di spicco come Alizé Cornet, Clara Tauson e Barbora Strycova. L’unica tennista italiana presente è Sara Errani. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Repubblica Ceca è di €235.058, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 250 PRAGA 2023

PRIMO TURNO – € 2.438 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.410 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.580 (60 punti)

SEMIFINALE – € 9.810 (110 punti)

FINALISTA – € 17.590 (180 punti)

VINCITRICE – € 29.760 (280 punti)