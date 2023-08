Atp Washington 2023, Evans si prende titolo e best ranking: battuto Griekspoor in finale

Il campione dell’Atp 500 di Washington 2023 è Dan Evans, che ha completato la sua settimana da sogno e, grazie al successo ai danni di Tallon Griekspoor in finale, è riuscito ad ottenere in un colpo solo titolo e best ranking. Primo acuto stagionale per il tennista britannico, che s’impone a sorpresa e lo fa sbaragliando un’agguerrita concorrenza. Prima di questo torneo Evans era reduce da ben sei sconfitte consecutive e, pur essendo accreditato della nona testa di serie, era utopia pensare che potesse trionfare. Invece ce l’ha fatta ed ha svoltato una stagione finora deludente, ritoccando il proprio best ranking (numero 21) e risalendo la china nella Race.

TABELLONE

MONTEPREMI

Decisiva la vittoria nell’atto conclusivo ai danni dell’olandese Griekspoor, battuto con il punteggio di 7-5 6-3 dopo 1h39′. Inutili i 12 aces e l’81% di punti vinti con la prima, dato che Evans è stato molto incisivo in risposta sulla seconda ed ha trovato una quantità enorme di vincenti, oltre che annullato tutte e quattro le palle break concesse. Per il britannico si tratta del secondo titolo in carriera.