Wta Praga 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Errani

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Praga 2023 (Repubblica Ceca), torneo di scena da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto sui campi in cemento outdoor della capitale ceca. Difenderà i colori azzurri la veterana romagnola Sara Errani, che vuole cominciare nel migliore dei modi la propria stagione sui campi veloci. Occhi puntati soprattutto su Barbora Krejcikova, Marie Bouzkova, Linda Noskova e Barbora Strycova, che proveranno a regalare una gioia al pubblico di casa. Ai nastri di partenza anche tre tenniste di enorme esperienza come la francese Alize Cornet, la tedesca Tatjana Maria e la cinese Shuai Zhang. Da non sottovalutare, infine, la giovane danese Clara Tauson e la spagnola Rebeka Masarova, giocatrici sempre insidiose su questa superficie con i loro colpi molto potenti e penetranti. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Praga 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV WTA 250 PRAGA 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 31 LUGLIO – Nessuna copertura (primo turno)

MARTEDÌ 1° AGOSTO – DIFFERITA alle ore 07.00; LIVE alle ore 17.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO – DIFFERITA alle ore 07.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO – DIFFERITA alle ore 07.00 (secondo turno)

VENERDÌ 4 AGOSTO – DIFFERITA alle ore 07.00; LIVE alle ore 11.00 e 17.00 (quarti di finale)

SABATO 5 AGOSTO – DIFFERITA alle ore 07.00 e 17.00; LIVE alle ore 11.00 (semifinali)

DOMENICA 6 AGOSTO – REPLICA alle ore 06.00; LIVE alle ore 13.00 (finale)