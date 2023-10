Wta Pechino 2023, immensa Paolini: batte in rimonta Haddad Maia dopo tre ore e va al secondo turno

Vittoria dai contorni epici per Jasmine Paolini, che al primo turno del WTA 1000 di Pechino 2023 ha superato in rimonta la più quotata Beatriz Haddad Maia. La tennista azzurra si è imposta con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo tre ore di gioco esatte, portando a casa un match da montagne russe e proseguendo il suo cammino sul cemento cinese. Non è stata però una rimonta qualsiasi dato che Paolini si è trovata in svantaggio di set e break (3-6 1-3), mentre nel parziale decisivo ha sprecato due break di vantaggio, venendo rimontata dal 4-0 al 4-4. Nonostante tutto ciò, Jasmine è comunque riuscita ad ottenere la vittoria e staccare il pass per il secondo turno. La sua prossima avversaria sarà la cinese Yuan, tennista di casa in tabellone grazie a una wild card e vittoriosa su Mertens all’esordio.

CRONACA – Trovare un aggettivo per il primo set non è facile dato che è durato un’ora (ma è finito solo 6-3) ed ha visto la bellezza di otto break, di cui sette consecutivi. A spuntarla è stata Haddad Maia grazie al servizio tenuto nell’ottavo gioco, peraltro dopo aver salvato tre palle break. Più lineare la seconda frazione, in cui Jasmine ha finalmente tenuto il servizio in avvio, salvo poi perderlo subito dopo e scivolare sotto 1-3. L’azzurra ha però reagito prima ristabilendo la parità e poi andando a caccia del break. Dopo aver mancato una chance nel settimo game, ha finalmente strappato la battuta all’avversario nel nono gioco, prevalendo dunque per 6-4 e trascinando la sfida al terzo. Qui, Paolini è partita a mille, issandosi in un batter d’occhio sul 4-0, dando l’impressione di essere in totale controllo. La sua avversaria tuttavia non ha mollato ed è riuscita nella rimonta, impattando sul 4-4. Poco male per Jasmine, che non si è disunita e ha dimostrato di avere i nervi saldi, conquistando gli ultimi due game e ottenendo la vittoria.