Moto2, risultati e ordine di arrivo GP Giappone 2023: Chantra rovina la festa di Ogura, 11° Arbolino

Somkiat Chantra vince il Gran Premio del Giappone 2023 di Moto2. Sul circuito di Motegi, a trionfare è il pilota thailandese, che regala una grande soddisfazione ai suoi tifosi ma anche una grossa delusione al pubblico di casa. Battuto infatti il beniamino nipponico Ai Ogura, secondo a meno di un secondo e mezzo. Sul gradino più basso del podio infine Pedro Acosta, che incrementa il proprio vantaggio in classifica generale. Non arrivano buone notizie invece per Tony Arbolino, solo 11° e sempre più lontano dallo spagnolo (ma comunque secondo). Sfortunato l’altro azzurro Dennis Foggia, costretto al ritiro, mentre chiudono fuori dai punti Surra e Casadei.

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

1 Chantra

2 Ogura

3 Acosta

4 Dixon

5 Salac

6 González

7 Ramírez

8 Canet

9 VD Goorbergh

10 Binder

11 Arbolino

12 Roberts

13 López

14 Guevara

15 Baltus