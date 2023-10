MotoGP, GP Giappone Motegi 2023: gara annullata per la troppa pioggia, bandiera rossa al 13° giro

È stato interrotto al 13° giro il Gran Premio del Giappone 2023 di MotoGP sul circuito di Motegi. Gli organizzatori non hanno potuto far altro che sventolare la bandiera rossa dato che stava diventando impossibile gareggiare a causa della troppa pioggia. Con il passare dei giri l’intensità delle precipitazioni era aumentata esponenzialmente e, uno dopo l’altro, tanti piloti avevano cominciato ad alzare il braccio, invocando lo stop della gara. Non è chiaro se si ripartirà o meno, ma qualora ci si fermasse definitivamente la gara sarebbe omologata poiché è stata completata più della metà dei giri in programma (13 su 24). Seguiranno aggiornamenti.

UFFICIALE: GARA ANNULLATA!

08.50 – Piloti finalmente in pista per testarne le condizioni.

08.46 – Sky riporta che, nonostante stia ancora piovendo (ma meno rispetto al diluvio di pochi minuti fa), si cercherà di ripartire al più presto in quanto la visibilità inizia a scarseggiare.

08.43 – La procedura di ripartenza è in programma alle ore 08.50. Pit lane sarà aperta per 60 secondi.

08.38 – Davide Tardozzi ha detto ai microfoni di Sky che secondo lui la gara ripartirà per 12 giri non appena si calmerà la pioggia.

08.35 – In corso discussioni nel paddock. Condizioni atmosferiche al momento ancora proibitive.