Wta Palermo 2023: Paolini supera in rimonta Yastremska e approda ai quarti

Jasmine Paolini si conferma la bestia nera di Dayana Yastremska. Nel match valevole per il secondo turno del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano, è infatti arrivata la sesta vittoria su sette precedenti in favore della giocatrice azzurra. Per lei si tratta inoltre del secondo successo in stagione ai danni di Yastremska dopo quello maturato pochi mesi fa, sempre sulla terra rossa, a Firenze.

Vittoria in rimonta per Paolini, capace di imporsi con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo 2h21′ e soprattutto dopo esser stata sotto di set e break (6-2 3-0). Jasmine non ha però mai mollato ed ha staccato il pass per i quarti di finale, dove se la vedrà contro la vincente del derby russo Kasatkina-Prozorova. Sorride anche il tennis italiano, che vantava ben otto giocatrici ai nastri di partenza del main draw e riesce a portarne almeno una tra le migliori otto.