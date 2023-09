Wta Osaka 2023: esordio positivo per Podoroska e Putintseva. Fuori Baindl

Gli US Open sono appena terminati, ma il circuito femminile non si ferma e questa mattina sono iniziati gli incontri di primo turno del WTA 250 di Osaka, in Giappone. Un tabellone di livello piuttosto basso, senza top-players, quindi una grande chances per molte giocatrici per ottenere punti importanti. Soffre, ma riesce a salvarsi per 7-5 al terzo set la quinta testa di serie Nadia Podoroska contro Yue Yan, mentre è tutto più facile per Yulia Putintseva, in grado di sconfiggere Diana Shnaider con lo score di 6-2 6-3. Fuori la n°8 del seeding Kateryna Baindl, sconfitta per 6-2 6-3 da Ashlyn Kruger. La qualificata Valeria Savinykh, infine, si è imposta per 6-4 1-6 6-3 su Anna-Lena Friedsam.

Interrotti due incontri: Harriet Dart e Linda Fruhvirtova al momento della sospensione si trovavano sulla situazione di un set pari: 7-5 per la britannica il primo, 7-5 per la ceca il secondo. La tennista di casa Hontama invece è stata fermata a un passo dalla vittoria, avanti 5-1 al terzo sulla coreana Jang.