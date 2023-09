Calciomercato, fatta per Verratti all’Al-Arabi: il giocatore è atteso a Doha, martedì le visite mediche

Manca solamente l’ufficialità, poi Marco Verratti sarà finalmente un giocatore dell’Al-Arabi. Il centrocampista italiano è atteso a Doha, in Qatar, nella giornata di oggi, mentre le visite mediche sono in programma domani, martedì 12 settembre. Una volta superate, firmerà il contratto con il suo nuovo club e inizierà questa nuova avventura. Le cifre non sono state rese note, ma la stampa francese parla di un affare da 45 milioni di euro. Inoltre, Verratti dovrebbe andare a percepire all’incirca 15 milioni netti a stagione, più del doppio di quanto guadagnava a Parigi.