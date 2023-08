Wta Montreal 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 7 agosto con Bronzetti e Paolini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 1000 di Montreal 2023 per la giornata di lunedì 7 agosto. Si parte con gli incontri del tabellone principale in Canada, dove scenderanno subito in campo due azzurre, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. In campo anche una manciata di teste di serie, tra cui Kasatkina e Azarenka. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo.

COURT CENTRAL

Dalle ore 18:30 – (16) Azarenka vs Linette

A seguire – Brady vs Ostapenko

A seguire – V. Williams vs (13) Keys

A seguire – Boulter vs Marino

COURT ROGERS

Dalle ore 17.00 – Zhu vs Pliskova

A seguire – Bronzetti vs (12) Bencic

A seguire – Stephens vs Kalinina

A seguire – Mertens vs (10) Kasatkina

A seguire – Parks vs Davis

COURT 9

Dalle ore 17.00 – Paolini vs Vekic

A seguire – Gracheva vs Cirstea

COURT 5

Dalle ore 17.00 – Day vs Bouzkova