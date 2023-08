Ranking Wta aggiornato a lunedì 7 agosto: Pegula scavalca Rybakina, Stefanini debutta in top 100

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 7 agosto 2023. In vetta c’è sempre Iga Swiatek, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka. Alle loro spalle, però, non c’è più Elena Rybakina bensì Jessica Pegula, che grazie alla semifinale raggiunta a Washington ha eguagliato il proprio best ranking. L’altra novità in top 10 riguarda il sorpasso di Maria Sakkari, finalista a Washington, ai danni di Petra Kvitova per l’ottava posizione. Per quanto riguarda le azzurre, invece, nessuna novità degna di nota ad eccezione del debutto assoluto tra le prime 100 di Lucrezia Stefanini, che pur non avendo giocato questa settimana sta raccogliendo i frutti degli ottimi risultati recenti.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 7 agosto

Iga Swiatek (Pol) 9490 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 8746 (–) Jessica Pegula (Usa) 5480 (+1) Elena Rybakina (Kaz) 5465 (-1) Ons Jabeur (Tun) 4747 (–) Caroline Garcia (Fra) 4685 (–) Coco Gauff (Usa) 3760 (–) Maria Sakkari (Gre) 3585 (+1) Petra Kvitova (Cze) 3341 (-1) Marketa Vondrousova (Cze) 3106 (–)

30. Elisabetta Cocciaretto 1420 (–)

49. Jasmine Paolini 1070 (+1)

51. Camila Giorgi 1058 (–)

64. Martina Trevisan 906 (+2)

69. Lucia Bronzetti 882 (+3)

99. Lucrezia Stefanini 714 (+3)