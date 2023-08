Wta Montreal 2023: ordine di gioco, programma e orari venerdì 11 agosto

Il programma e gli orari di gioco del Wta 1000 di Montreal 2023 per la giornata di venerdì 11 agosto. Si disputano tutti i quarti di finale, ma a causa della pioggia ci sono anche due ottavi ancora da giocare. Doppio turno, quindi, per le vincenti di Sabalenka-Samsonova e Kvitova-Bencic, che scenderanno in campo in apertura di programma per poi tornarci nel corso della sessione serale. In notturna anche la sfida tra Rybakina e Kasatkina, mentre Iga Swiatek giocherà ancora nella serata italiana.

COURT CENTRAL

Ore 18:00 – (15) Samsonova vs (2) Sabalenka

a seguire – (4) Pegula vs (6) Gauff

a seguire – (1) Swiatek vs Collins

Ore 01:00 – (15) Samsonova o (2) Sabalenka vs (7) Kvitova vs (12) Bencic

a seguire – (10) Kasatkina vs (3) Rybakina

COURT ROGERS

Ore 18:00 – (7) Kvitova vs (12) Bencic