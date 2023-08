Masters 1000 Toronto 2023: ordine di gioco, programma e orari venerdì 11 agosto con Sinner

Il programma e gli orari di gioco del Masters 1000 di Toronto 2023 per la giornata di venerdì 11 agosto. Quarti di finale con i sorprendenti Mackenzie McDonald e Alejandro Davidovich Fokina ad aprire le danze sul Center Court alle 18:30 italiane, quando nell’Ontario saranno le 12:30. A seguire toccherà al numero due del tabellone Daniil Medvedev opposto all’australiano De Minaur. Ancora sessione serale per i più attesi: prima Alcaraz sfiderà Paul, poi Sinner dovrà vedersela contro Monfils.

CENTER COURT

Ore 18:30 – McDonald vs Davidovich Fokina

a seguire – De Minaur vs (2) Medvedev

Ore 01:00 – (1) Alcaraz vs Paul

a seguire – Monfils vs (7) Sinner