Wta Montreal 2023, Swiatek si salva al terzo set contro Muchova. Tutto facile per Gauff e Rybakina

Pioggia protagonista per gran parte della giornata a Montreal, dove gli organizzatori sono riusciti a mandare in campo le giocatrici solamente in serata, ovvero nella nottata italiana. E il tabellone ancora non è allineato completamente ai quarti di finale, dato che quest’oggi dovranno ancora disputarsi i due ottavi Sabalenka-Samsonova e Kvitova-Bencic. Abbiamo invece il quadro degli altre incontri di quarti di finale.

Iga Swiatek si salva al terzo set nel rematch della finale dell’ultimo Roland Garros e batte 6-1 4-6 6-4 Karolina Muchova. Per la prima giocatrice del mondo ora la sfida contro una rediviva Danielle Collins, la quale dopo un’annata finora molto complicata riesce a mettere a segno la sua quinta vittoria consecutiva tra qualificazioni e main draw, sconfiggendo la beniamina di casa Leylah Fernandez con un facile 6-2 6-3. Sempre nella parte alta sarà derby a stelle e strisce tra Coco Gauff e Jessica Pegula. La prima continua il suo splendido momento dopo il successo di Washington e domina con un perentorio 6-3 6-0 la vincitrice di Wimbledon Marketa Vondrousova, mentre la quarta giocatrice della classifica WTA ha sconfitto Jasmine Paolini.

Fatica meno rispetto al turno precedente Elena Rybakina, che riesce a sbarazzarsi con un duplice 6-3 di Sloane Stephens e attende ora nei quarti Daria Kasatkina. Anche la russa non ha faticato poi così tanto, imponendosi per 6-3 6-4 su Marie Bouzkova.