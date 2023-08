Wta Montreal 2023: ordine di gioco, programma e orari mercoledì 9 agosto con Giorgi

Il programma e gli orari di gioco del Wta 1000 di Montreal 2023 per la giornata di mercoledì 9 agosto. Scende in campo e apre l’ordine di gioco quest’oggi Iga Swiatek, attesa da un primo turno comunque non banale contro Karolina Pliskova. Poi, toccherà ad Elena Rybakina ricominciare dal 6-6 contro Jennifer Brady. In campo sul Court Central anche la seconda testa di serie del tabellone Aryna Sabalenka (contro Martic) e nella tarda nottata Camila Giorgi opposta alla Kvitova. Caroline Wozniacki dopo il brillante esordio dovrà vedersela contro Marketa Vondrousova sul Court Rogers.

COURT CENTRAL

Ore 18:30 – (1) Swiatek vs Pliskova

a seguire – Brady vs (3) Rybakina (sospesa sul 6-6)

a seguire – (11) Haddad Maia vs Fernandez

Ore 01:00 – Martic vs (2) Sabalenka

a seguire – (7) Kvitova vs Giorgi

COURT ROGERS

Ore 17:00 – Boulter vs (6) Gauff

a seguire – (4) Pegula vs Putintseva

Non prima delle 22:30 – (9) Vondrousova vs Wozniacki

Ore 01:00 – Collins vs (8) Sakkari

COURT 5

Ore 18:30 – (15) Samsonova vs Zheng

a seguire – Cirstea vs (14) Muchova

COURT 9

Ore 17:00 – Parks vs (12) Bencic

a seguire – Blinkova vs (10) Kasatkina