Highlights Giorgi-Andreescu 6-3 6-2, primo turno Wta Montreal 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 9

Gli highlights della sfida tra Camila Giorgi e Bianca Andreescu, valida come primo turno del WTA 1000 di Montreal 2023. Bella vittoria per l’azzurra, che con il punteggio di 6-3 6-2 si è sbarazzata della padrona di casa giocando un tennis d’alto livello sul quel Central Court in cui due anni fa aveva conquistato il titolo. Ora per Camila ci sarà un altro ostacolo impegnativo, ovvero la settima testa di serie del tabellone Petra Kvitova.