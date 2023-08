Masters 1000 Toronto 2023: ordine di gioco, programma e orari mercoledì 9 agosto

Il programma e gli orari di gioco del Masters 1000 di Toronto 2023 per la giornata di mercoledì 9 agosto. Una giornata a dir poco ricca quest’oggi in Ontario, con tutti i big o quasi che scenderanno in campo, condizioni meteo permettendo. Il focus è certamente sui quattro italiani impegnati ed in particolare sul derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Potrebbe esserci invece contemporaneità tra gli incontri di Musetti ed Arnaldi. Esordio anche per il numero uno del mondo Carlos Alcaraz nella sessione serale.

CENTER COURT

Ore 18:30 – Daniel vs Raonic

a seguire – (4) Tsitsipas vs Monfils

Ore 01:00 – (1) Alcaraz vs Shelton

a seguire – Giron vs (5) Rune

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (8) Fritz vs Humbert

a seguire – Arnaldi vs (2) Medvedev

a seguire – (13) Zverev vs Davidovich Fokina

a seguire – Berrettini vs (7) Sinner

a seguire – (12) Paul vs F. Cerundolo

COURT 1

Ore 17:00 – (6) Rublev vs McDonald

a seguire – Kecmanovic vs (15) Hurkacz

a seguire – (WC) Diallo vs De Minaur

a seguire – Purcell vs Murray

a seguire – Korda vs (LL) Vukic

COURT 2

2°match dalle 17:00 – (16) Musetti vs Kokkinakis