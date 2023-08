Wta Montreal 2023: Bronzetti fuori al primo turno, Bencic s’impone in due set

Niente da fare per Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno del WTA 1000 di Montreal 2023. L’azzurra ha fatto il possibile ma si è dovuta arrendere in due parziali alla più quotata Belinda Bencic con il punteggio di 6-2 6-3. Nonostante l’incontro sia durato 1h35′, in realtà è stato senza storia e sarebbe potuto terminare molto prima. La giocatrice elvetica è stata infatti superiore dall’inizio alla fine ed ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, comandando lo scambio e imponendo il proprio ritmo. Bronzetti però è una lottatrice e non ha mollato neppure un 15, riuscendo a prolungare il match e portando a casa dei game infiniti. Basti pensare che appena tre giochi, in cui serviva Bronzetti, si sono giocati complessivamente 50 punti e Lucia ha annullato la bellezza di 10 palle break. Pur avendo un cuore infinito, l’azzurra non è riuscita a trovare delle contromisure efficaci e ha finito per cedere il passo.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI