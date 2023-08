Masters 1000 Toronto 2023: Arnaldi batte in due set Pospisil e si regala il secondo turno con Medvedev

Dopo aver fatto faville sulla terra rossa europea, Matteo Arnaldi continua a brillare anche oltreoceano. L’azzurro ha infatti superato le qualificazioni del Masters 1000 di Toronto 2023 e si è ripetuto al primo turno del main draw, battendo in due set il beniamino di casa Vasek Pospisil. 6-4 6-4 il punteggio del match, durato 1h33′ e vinto dal giocatore sanremese, bravo a rispettare il pronostico della vigilia e a non farsi condizionare dal tifo contro. Al prossimo turno Matteo se la vedrà contro Daniil Medvedev, seconda forza del seeding e tra i favoriti principali per il titolo. I due si sono già affrontati a Dubai quest’anno, con vittoria del russo in due set.

CRONACA – Arnaldi ha servito particolarmente bene, scagliando ben 10 aces e vincendo il 77% di punti sulla prima di servizio, con 6 palle break su 7 annullate a completare l’opera. Non si può dire lo stesso del suo avversario, che a fronte di 7 ace ha commesso 9 doppi falli ed ha messo in campo solamente il 37% di prime in campo. Un problema non da poco, specialmente perché Arnaldi risponde bene e ha spesso aggredito la seconda. Eppure nel primo set Pospisil le ha avute le chance, dato che è stato avanti di un break in avvio e sul 3-2 ha avuto a disposizione tre palle break consecutive per allungare. A spuntarla è stato però l’azzurro, bravo ad andare a segno proprio nel finale. Molto diverso il copione del secondo parziale, in cui Arnaldi ha avuto il controllo del gioco dall’inizio alla fine e, salvo una delicata palla break concessa nell’ottavo gioco non ha corso particolari rischi.