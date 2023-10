Wta Monastir 2023, vietato sbagliare per Bronzetti nel debutto con Kucova

Dopo l’en plein della prima giornata con le vittorie azzurre di Lucrezia Stefanini nel derby con Camilla Rosatello e di Sara Errani, che per la prima volta in carriera ha battuto la slovacca Tamara Zidansek, il tennis italiano si prepara ad essere protagonista anche nella seconda giornata del Jasmin Open, il torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir.

Pronte all’esordio nel pomeriggio Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Ad aprire il programma sarà però Lucia Bronzetti, che a partire dalle ore 11:30 sfiderà Kristina Kucova nel primo match sul Campo 1.

La ventiquattrenne romagnola, testa di serie numero 6 del tabellone, è reduce da una tournée asiatica iniziata con due grandi risultati e terminata con la sconfitta subita con il punteggio di 6-3 7-6(5) contro Ons Jabeur agli ottavi di finale dello Zhengzhou Open. Prima di essere eliminata al primo turno di qualificazione del China Open, Bronzetti era riuscita a spingersi sino ai quarti di finale sia nel torneo di Guangzhou che in quello di Ningbo, conquistando rispettivamente per l’ottava e la nona volta un tale piazzamento a livello di circuito maggiore nel 2023. In una stagione che non era iniziata nel migliore dei modi, con otto sconfitte consecutive rimediate all’inizio dell’anno, l’attuale numero 62 della classifica mondiale è riuscita a vincere il primo titolo WTA della sua carriera sulla terra rossa di Rabat. Tra i risultati conseguiti in stagione spiccano anche la finale giocata sull’erba di Bad Homburg e il terzo turno raggiunto agli US Open, al momento suo miglior risultato in uno Slam, prima dell’eliminazione rimediata nella sfida con Barbora Krejcikova.

Scesa alla posizione numero 507 del ranking WTA, Kristina Kucova è al ritorno in campo dopo un infortunio che l’ha costretta a quasi tre mesi di stop. Per la slovacca, già numero 71 del mondo, si tratterà della prima partita dopo il secondo turno perso contro Victoria Hruncakova nel WTA 250 di Varsavia per 7-5 6-3. Prima di quel match, Kucova era uscita sconfitta anche dalle tre precedenti sfide. L’ultimo successo risale al primo turno dell’ITF 100.000$ di Trnava contro Irina Balus, a maggio. La slovacca è ancora a caccia della sua prima vittoria in un main draw WTA nel 2023, mentre sono solamente sei i successi conquistati in stagione.

Tra le due giocatrici non ci sono precedenti, ma non c’è dubbio che sarà Bronzetti a partire favorita contro un’avversaria in seria crisi di risultati.