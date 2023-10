Highlights e gol Pontedera-Rimini 4-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 7

Il Pontedera vince contro il Rimini e firma il secondo successo stagionale. Ancora una sconfitta per gli emiliani, che restano in ultima posizione a quota 4. A firmare il tabellino dei granata sono Angori, Nicastro e Catanese con doppietta, reti bianche per la formazione ospite. Termina 4-0.