Wta Monastir 2023, derby con vista sui quarti di finale tra Errani e Bronzetti

Con sei tenniste azzurre al via nel tabellone principale, potevano essere ben due i derby all’insegna del tricolore al secondo turno del Jasmin Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir. Nella seconda giornata di gare è invece arrivata a sorpresa la sconfitta di Martina Trevisan, testa di serie numero 3, che si è arresa all’esordio a Katarzyna Kawa con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. Sarà dunque la sola sfida tra Sara Errani e Lucia Bronzetti a regalare sicuramente all’Italia una giocatrice ai quarti di finale della rassegna tunisina nel match che aprirà il programma sul Centre Court a partire dalle ore 11:30.

Numero 62 del mondo e sesta forza del seeding, Bronzetti ha dominato la sfida di primo turno con Kristina Kucova terminata con un perentorio 6-1 6-1. Due palle break salvate su altrettante concesse e una percentuale del 71% di punti vinti con la prima in campo a suggellare la diciottesima vittoria stagionale nel circuito maggiore della romagnola. La ventiquattrenne di Rimini ha così raggiunto il quinto ottavo di finale WTA del suo 2023 dopo quelli già giocati a Rabat, dove ha conquistato il suo primo titolo nel tour, a Bad Homburg, Guangzhou, Ningbo e Zhengzhou. Per la terza volta negli ultimi cinque tornei disputati, Bronzetti si è spinta sino agli ottavi di finale. Solamente nel WTA 1000 di Pechino, dove è uscita sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni contro Ashlyn Krueger, e allo Zhengzhou Open, dove si è invece arresa a Ons Jabeur, l’allieva di Francesco Piccari non ha raggiunto nell’ultimo mese un tale piazzamento.

All’esordio Errani ha dovuto sfatare il tabù Tamara Zidansek per regalarsi il derby di ottavi di finale con Bronzetti. Contro un’avversaria che l’aveva sempre battuta nelle tre precedenti sfide, di cui una disputata proprio all’ITF da 100.000$ dollari di Monastir dello scorso anno, l’ex numero 5 del mondo si è imposta con lo score di 6-2 6-7(6) 6-3. Dopo aver mancato tre match point consecutivi nel tie-break del secondo set, la bolognese ha mantenuto la calma e un ottimo livello di tennis per riuscire ad avere la meglio nel set decisivo. L’ex finalista del Roland Garros, attuale numero 108 del ranking WTA, è così tornata a conquistare una vittoria che nel circuito maggiore mancava da giugno, dal match di primo turno vinto a Bad Homburg contro Maryna Zanevska. Anche in quell’occasione, Errani riuscì ad approdare agli ottavi di finale, ma non a raggiungere i quarti.

Nell’unico precedente tra Errani e Bronzetti, è stata la bolognese a conquistare il successo. Al turno decisivo delle qualificazioni di Monterrey dello scorso anno, la trentaseienne emiliana riuscì ad imporsi per 6-3 6-1. Sembra però difficile, un anno dopo, che Errani possa bissare quella vittoria.