Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026, il Brasile va ko in Uruguay. Doppio Messi trascina l’Argentina

Giunge a conclusione il quarto turno delle qualificazioni Conmebol ai Mondiali 2026 e difficilmente sarebbe potuta andare peggio per il Brasile. Dopo il pareggio casalingo contro il Venezuela di qualche giorno fa, i verdeoro tornano da Montevideo con zero punti, una pesante sconfitta sulle spalle e in ansia per Neymar. Sì, perché se Nunez e De La Cruz hanno deciso il match in favore dell’Uruguay con il punteggio di 2-0, la preoccupazione maggiore è probabilmente per Neymar, uscito in barella nel corso del primo tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Si attendono gli esami del caso, ma il brasiliano ha lasciato lo stadio in stampelle. Da registrare anche il debutto di Carlos Augusto, rimasto in campo fino al 73′, mentre Bremer non è stato utilizzato dal ct Diniz.

Prosegue senza intoppi, invece, il cammino dell‘Argentina, che sbanca anche Lima e batte 2-0 il Perù. Quarto successo in altrettante partite per i campioni in carica, ora già con 5 punti di vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Match deciso nel primo tempo dal solito Lionel Messi, che al 32′ si sblocca su assist di un Nico Gonzalez ancora tra i migliori in campo e dieci minuti più tardi raddoppia. Anche un gol annullato per il calciatore dell’Inter Miami in un secondo parziale amministrato dalla squadra di Scaloni. Solo pochi minuti per Lautaro Martinez, entrato al 78′ per Alvarez.

Negli altri due incontri della nottata, il Paraguay vince il suo primo match superando 1-0 la Bolivia e lasciandola in ultima posizione a zero punti. Decide la rete al 69′ di Tonny Sanabria, entrato in campo solamente due minuti prima. Pari a reti inviolate tra Ecuador e Colombia.