Atp Stoccolma 2023, Sonego affronta Kotov per un posto nei quarti

Con una grande vittoria su Dusan Lajovic si è aperta l’avventura di Lorenzo Sonego al BNP Paribas Nordic Open, torneo ATP 250 che si sta disputando sul cemento indoor della Royal Tennis Hall di Stoccolma. Dopo un primo set giocato ad altissimo livello da parte del serbo, l’allievo di Gipo Arbino è riuscito a mettere a posto i suoi colpi migliori per imporsi infine con lo score di 4-6 6-3 6-4. L’azzurro ha così completato l’ottavo successo in rimonta della sua stagione e la ventiseiesima vittoria del 2023, che gli ha permesso di portare in positivo il bilancio di vittorie/sconfitte nei match disputati quest’anno sul cemento indoor e di tornare a sorridere dopo l’eliminazione subita al terzo turno del Rolex Shanghai Masters per mano di Nicolas Jarry.

Per un posto nei quarti di finale, Sonego affronterà il qualificato russo Pavel Kotov. L’obiettivo del piemontese è quello di raggiungere per la quarta volta nel 2023 i quarti di finale di un evento ATP dopo esserci già riuscito a Montpellier, Dubai e Umago. Sono invece sette i piazzamenti stagionali agli ottavi di finale per il torinese, che ha subito uno stop a questo punto del torneo a Miami contro Francisco Cerundolo, a Monaco contro Cristian Garin, al Roland Garros contro Karen Khachanov e ad Halle contro Jannik Sinner. Inserito nella parte di tabellone presidiata dalla testa di serie numero Holger Rune, Sonego proverà alla prima partecipazione assoluta nella rassegna svedese a tornare a conquistare un titolo che manca dal torneo di Metz dello scorso anno.

Attenzione però a non sottovalutare un avversario attrezzatissimo come Kotov. Il russo ha guadagnato l’accesso al tabellone principale di Stoccolma battendo nell’ordine Vitaliy Sackho e Otto Virtanen nei due turni di qualificazione. Attuale numero 109 della classifica mondiale, ma già capace di raggiungere nel luglio 2023 il suo best ranking di numero 85, il ventiquattrenne di Mosca ha superato al primo turno Christopher Eubanks al termine di una grande battaglia conclusasi in favore del russo con il punteggio di 6-7(2) 6-3 7-6(5).

Poche settimane fa, Kotov era riuscito a mettere in seria difficoltà Alexander Zverev, che aveva avuto bisogno di tre set per imporsi agli ottavi di finale dello Chengdu Open. Sono ben quattro gli ottavi disputati dal russo in stagione nel circuito maggiore tra Marrakech, Maiorca, Bastad e lo stesso Chengdu. Solamente in due occasioni Kotov è riuscito a spingersi oltre, con i quarti giocati sull’erba spagnola e con il miglior risultato del 2023 fatto registrare, nel circuito maggiore, con la semifinale raggiunta ad aprile sulla terra rossa marocchina. Non ci sono precedenti tra Sonego e Kotov. La sfida è in programma come terzo match sul Court 1 a partire dalle ore 12.00.