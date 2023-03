Cesena-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Dino Manuzzi per Cesena-Olbia, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I bianconeri arrivano da due vittorie consecutive contro Ancona ed Entella e vogliono continuare su questa strada per alimentare le proprie speranze di promozione diretta in Serie B. La compagine sarda, dal suo canto, è reduce dal pareggio con la Carrarese e va a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA