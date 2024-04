Wta Madrid 2024, troppa Rybakina per Bronzetti: Lucia cede in due set

Lucia Bronzetti saluta il Wta di Madrid. Nella ‘Caja Magica’ l’azzurra si arrende ad Elena Rybakina, testa di serie numero quattro e fresca vincitrice del torneo Wta di Stoccarda, con il punteggio finale di 6-4 6-3 dopo un’ora e sedici minuti di partita. Lucia ha provato a fare partita pari, ma sul 4-4 del primo set ha subito l’allungo decisivo da parte della sua avversaria che di fatto ha spezzato a metà il match. Bronzetti tornerà in campo agli Internazionali d’Italia, a Roma.

PRIMO SET – La partita comincia in salita per Bronzetti che cede subito il servizio e dopo pochi minuti si ritrova sotto per 2-0, ma Rybakina concede sul suo turno di battuta e nel terzo gioco Lucia si riporta sotto nel punteggio. Da questo momento in poi l’equilibrio regna sovrano, l’azzurra riesce a tenere il passo della sua avversaria e le crea più di qualche grattacapo tenendola sotto pressione. Almeno sino al 4-4: qui arriva il momento decisivo, del set e anche del match, con Rybakina che tiene la battuta a 30 e successivamente approfitta di qualche errore di troppo della sua avversaria per chiudere il parziale con il punteggio di 6-4.

SECONDO SET – Lucia prova a ribellarsi partendo forte nel secondo set: Bronzetti infatti strappa a zero il servizio nel primo game della seconda frazione di gioco. Ma è solo un fuoco di paglia visto che la numero quattro del mondo piazza una striscia di quattro games di fila che di fatto spezza in due la partita. Bronzetti prova a rimanere in scia, tiene i suoi due turni di servizio, ma ormai è troppo tardi. Rybakina chiude in scioltezza 6-4 6-3 e vola al terzo turno del torneo madrileno.