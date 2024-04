Udinese-Roma, l’esultanza di De Rossi è virale: “Mi stanno prendendo in giro tutti” (VIDEO)

Dalla sfuriata a Diego Llorente contro il Milan, fino all’esultanza ad Udine per la vittoria all’ultimo minuto con un gol di Bryan Cristante. Daniele De Rossi, tecnico della Roma, è sempre più virale in questi giorni sui social grazie alle sue reazioni nei momenti cruciali della squadra giallorossa. La rete del centrocampista ha regalato tre punti preziosi alla Roma e al momento del colpo di testa vincente De Rossi è esploso di gioia, entrando in campo di corsa e abbracciando i giocatori e i membri dello staff. “Mi sto vergognando, mi stanno prendendo in giro tutti. Ma sono proprio contento. Al di là del fatto che è stato importante per la classifica, lo è stato per il morale, perché dopo la sconfitta con il Bologna eravamo un po’ giù di morale”, ha detto il tecnico dopo i 20 minuti recuperati al Bluenergy Stadium. Alla fine De Rossi ha portato la squadra sotto la curva dell’Udinese per ringraziare del supporto offerto nel match del 14 aprile. Applausi reciproci che offrono una bella immagine di calcio dopo il grande spavento per il malore accusato da Ndicka nel match di andata.