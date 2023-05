Wta Madrid 2023, Sabalenka vince il torneo e ironizza: “La torta di ieri era troppo buona”

Non sono passate inosservate le parole di Aryna Sabalenka, che ha parlato in occasione della cerimonia di premiazione dopo la vittoria del Wta 1000 di Madrid 2023. “Penso che sia tutta colpa della torta di ieri. Era troppo buona” ha detto la bielorussa, tornando sul cosiddetto torta-gate (polemiche per la differenza delle dimensioni della torta che il torneo ha riservato a Sabalenka e Alcaraz) e suscitando una reazione non troppo entusiasta del direttore del torneo Feliciano Lopez. La numero due del mondo ha poi elogiato la sua rivale, Iga Swiatek: “Sono sempre battaglie dure con te. Mi spingi sempre al limite. Spero che giocheremo molte altre volte in questa stagione“.

Aryna Sabalenka addresses the cake situation in her speech.

"I think it's all because of yesterday's cake, it was too good." 😂 pic.twitter.com/BqnTWOY72r

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 6, 2023