F1 GP Miami 2023, Leclerc: “Sono arrabbiato con me stesso, inaccettabile due volte stesso errore”

“Oggi posso trovare tante scuse, la macchina era molto difficile da guidare ma ho voluto io questo assetto, sapevo che il potenziale era più grande. Non è accettabile fare due volte lo stesso errore. So che la qualifica è uno dei miei punti forti, di solito estraggo il massimo nel Q3, questo perché prendo più rischi dagli altri. Non sono contento della mia prestazione, sono frasi ovvie ma sono molto arrabbiato con me stesso. Devo fare meglio, domani partirò settimo e farò di tutto per avere una buona gara”. Lo ha detto Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gp di Miami chiuse in settima posizione a causa di un errore. Domani gara di rimonta dunque: “Rispetto alla Red Bull loro sono in un’altra categoria, gestiscono le gomme in modo incredibile. Domani potrebbe esserci un po’ di pioggia, si vedrà. Credo in una gara pulita in cui si potrà tornare davanti”.