Highlights e gol Real Madrid-Osasuna 2-1, finale Copa del Rey 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 23

Il Real Madrid batte 2-1 l’Osasuna in finale di Copa del Rey 2023. Match combattutissimo deciso dalla doppietta di Rodrygo, che apre le danze al 2′ e le chiude al 70′ rispondendo alla rete del pareggio di Torrò al 58′. Ventesima Copa del Rey per il Real Madrid, secondo trofeo in stagione dopo il Mondiale per Club, e venticinquesimo trofeo in carriera per Ancelotti. Rivedi qui gli highlights del match.