Wta Madrid 2023: avanti Sabalenka, Badosa annienta Gauff

Sono terminati tutti in due set i match di terzo turno della parte bassa del tabellone del Wta 1000 di Madrid 2023 andati in scena nella giornata odierna di sabato 29 aprile. Spicca la vittoria di Aryna Sabalenka, che ha impiegato quasi due ore per piegare la resistenza di Osorio con il punteggio di 6-4 7-5. Al prossimo turno sfiderà la sorpresa del torneo, la 15enne russa Andreeva, in grado di battere anche Linette dopo aver già estromesso Fernandez e Haddad Maia. Avanti anche Begu e Mertens, mentre la beniamina di casa Paula Badosa ha sconfitto Coco Gauff con un severo 6-3 6-0 in appena 72 minuti di gioco. Out infine Garcia, per mano di Sherif, e Ostapenko, capace di racimolare appena due giochi contro Samsonova.