Coppa di Francia 2022/2023: il Tolosa asfalta il Nantes per 5-1 e conquista il trofeo

La squadra vincitrice della Coppa di Francia 2022/2023 è il Tolosa. A senso unico la finale contro il Nantes andata in scena presso lo Stade de France di Saint-Denis, terminata con il punteggio di 5-1. Il Tolosa ha aperto le danze al 4′ con Logan Costa, che ha poi raddoppiato al 10′. In seguito è arrivata la doppietta di Dallinga, che ha portato il club addirittura sul 4-0, score con cui si è conclusa la prima frazione. Il Nantes ha siglato il gol della bandiera nella ripresa con Blas, su rigore, ma la squadra di Montanier ha poi trovato il quinto gol con Aboukhlal, conquistando il trofeo. Non riesce il bis al Nantes, che lo scorso anno aveva sconfitto in finale il Nizza. Festeggia invece il Tolosa, che si gode anche la qualificazione alla prossima Europa League. Niente male per un club che occupa la dodicesima posizione in Ligue 1.