Wta Lione 2023: Garcia liquida in due set Osorio, in finale sfiderà Parks

La finale del Wta 250 di Lione 2023 vedrà sfidarsi Caroline Garcia e Alycia Parks. Entrambe le giocatrici hanno conquistato la propria semifinale in due set e si contenderanno il titolo francese. La beniamina di casa, nonché prima forza del seeding, ha travolto con un doppio 6-2 la colombiana Osorio, archiviando la pratica in 1h12′. La giocatrice statunitense ha invece piegato la belga Zanevska con il punteggio di 6-3 7-6(4) in 1h55′.

Garcia ha vinto l’unico precedente contro Parks e scenderà in campo nell’atto conclusivo con i favori del pronostico. Per lei si tratta della diciassettesima finale in carriera (bilancio di 12 vittorie e 4 sconfitte). Per la tennista a stelle e strisce, invece, è la prima finale in un 250 dopo due vittorie a livello 125.