Skateboarding, Mondiali 2023: Aquila si ferma ai quarti di finale

di Sofia Cioli 27

Soddisfazioni azzurre ai Campionati Mondiali di Skateboarding Street e Park in corso a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. Agustin Aquila si ferma ai quarti di finale nello Street ma ed è tra i primi 32 del mondo, al cospetto dei più forti interpreti della disciplina. “Agustin è andato molto bene soprattutto nei turni iniziali – ha sottolineato Mattia Restante, commissario tecnico della nazionale italiana street – Nell’ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale. La strategia sarà quella di alzare ulteriormente il livello dei suoi trick, per cercare di accedere alle semifinali nelle prossime gare della stagione”.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Giuseppe Cola ha chiuso in 54esima posizione con un salto in avanti di 43 posizioni rispetto all’evento estivo di Colle Oppio, mentre Asia Lanzi è 39esima. “Giuseppe ha affrontato la gara con tranquillità e in linea con la strategia che abbiamo pensato per lui – ha detto Eva Niedzielska, team manager della nazionale italiana street – Il suo piazzamento è migliorato notevolmente rispetto a Roma. È sicuramente lo skater che ha il margine di miglioramento più ampio e su cui conterei nelle prossime competizioni. Il suo obiettivo principale è rimanere nella TOP 50 mondiale, per poter passare alla seconda fase delle qualifiche olimpiche”. Domani è in programma la finale che assegna le medaglie del campionato Street.