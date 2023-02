Highlights e gol Borussia Dortmund-Friburgo 5-1, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 33

Gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Friburgo, match valevole per la diciannovesima giornata di Bundesliga 2022/2023, in cui i padroni di casa guidati da Edin Terzic hanno travolto la formazione ospite mediante il nettissimo punteggio di 5-1 grazie alle reti realizzate da Schlotterbeck, Adeyemi, Haller, Brandt e Reyna; inutile il gol messo a referto da Holer. In virtù di questo risultato i gialloneri salgono al terzo posto in classifica con 37 punti, mentre i bianconeri restano sesti a quota 34. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.