Wta Linz 2023: la finale sarà Potapova-Martic, sconfitte Vondrousova e Sakkari

La finale del Wta 250 di Linz 2023 vedrà sfidarsi Anastasia Potapova e Petra Martic, entrambe vittoriose a sorpresa nel penultimo atto del torneo. La giocatrice russa, accreditata dell’ottava testa di serie, ha sconfitto in tre set la ceca Marketa Vondrousova. 6-1 6-7 6-3 il punteggio del match, durato 2h15′ e in cui Potapova è stata nel complesso la giocatrice migliore, faticando solo nel secondo parziale. Nell’altra semifinale, Martic ha invece estromesso in rimonta la numero uno del seeding Maria Sakkari. 3-6 6-3 6-4 il punteggio in favore della croata, capace di imporsi dopo 2h33′. Decisivo il break nel nono gioco della frazione decisiva, unico in cui c’è stata una palla break. I precedenti tra Martic e Potapova recitano 1-1, perciò si prospetta una finale molto equilibrata.