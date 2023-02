Psg, giocatori colpiti da un virus prima della trasferta di Monaco

Settimana da dimenticare per il Psg, che dopo essere uscito dalla Coppa di Francia è caduto in campionato in casa del Monaco nelle scorse ore. Ma dietro a questa sconfitta ci sarebbe un virus intestinale. Questo quanto riportato da RMC Sport, il quale dichiara che alcuni parigini si sono sentiti male questa mattina a poche ore dal match. Il tecnico Christophe Galtier è stato dunque costretto a cambiare i propri piani tattici poco prima del fischio d’inizio.