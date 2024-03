Wta Indian Wells 2024, Camila Giorgi on fire: Boulter spazzata via in due set

Camila Giorgi vola al secondo turno. Nel Wta 1000 di Indian Wells (California, cemento outdoor) la tennista di Macerata sconfigge nettamente Katie Boulter con il punteggio finale di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Partita dominata dal primo all’ultimo punto con Camila che ha spinto dalla prima all’ultima palla contro una giocatrice in forma, ma presumibilmente stanca e scarica di energie, visto che Boulter proveniva dalla vittoria del torneo di San Diego di tre giorni fa. Al secondo turno, venerdì, Giorgi se la vedrà con la tennista ceca Linda Noskova, ventiseiesima testa di serie.

PRIMO SET – L’inizio di partita è subito molto favorevole all’azzurra che brekka in apertura la sua avversaria e si invola sul 2-0. Camila non riesce a consolidare il vantaggio visto che Boulter è brava a mettersi con la testa in partita e a strappare la battuta all’azzurra, ma Giorgi in risposta è super aggressiva, toglie il tempo alla britannica e allunga sul 4-1. La partita adesso segue i servizi, Camila ha il set point sul 5-2 ma è brava Boulter, in qualche modo, a prolungare il set tenendo il suo servizio. Giorgi non si scompone, continua a servire e a giocare alla grande e chiude la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3.

SECONDO SET – L’inizio del secondo set è uno spettacolo: Giorgi martella da fondocampo, trova soluzioni vincenti da qualsiasi parte e Boulter sembra inerme. La britannica, sotto gli occhi attenti del suo fidanzato Alex De Minaur, non riesce a reagire e in pochi minuti si ritrova sotto per 4-0. Qui arriva forse un po’ di tensione, il braccio si irrigidisce al servizio e, complice anche qualche fallo di piede, arriva qualche doppio fallo di troppo. Nonostante questo l’azzurra annulla una palla break nel sesto gioco e, sul 5-2, al momento di servire per la partita rimonta da 15-40 e chiude una partita dominata dal primo all’ultimo punto.