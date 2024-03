Nadal-Raonic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Rafa Nadal sfiderà Milos Raonic nel primo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Dopo l’esibizione a Las Vegas contro Alcaraz, lo spagnolo è pronto a prendere parte all’evento di scena in California e debutterà contro un altro giocatore che sembra essersi messo alle spalle gli anni migliori della sua carriera. Il canadese non è affatto un ex giocatore, anzi ha dimostrato che senza i problemi fisici può ancora dire la sua. Tutavia, secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Rafa, determinato a fare bene in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione nel ‘Tennis Paradise’.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI