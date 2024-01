Tiro con l’arco, Campionati Europei Indoor 2024: convocati 32 azzurri

Sono stati ufficializzati i convocati azzurri per i Campionati Europei indoor 2024 di tiro con l’arco, in programma a Varazdin (Croazia), da martedì 20 a domenica 25 febbraio. Ammontano a 32 gli atleti italiani che andranno a caccia di una medaglia nella rassegna che, per il secondo anno di fila, presenta tre divisioni: olimpico, compound e arco nudo. Di seguito l’elenco completo.

Arco olimpico senior: Matteo Borsani (Borsani), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro).

Arco olimpico junior: Riccardo Alfano (Arcieri Del Roccolo), Francesco Pernice (Arcieri Mediterranei), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario), Chiara Compagno (Arcieri Sagittario Del Veneto), Ginevra Landi (Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere) e Lucia Mosna (Arcieri Valli Di Non E Di Sole) – riserve a casa Francesco Zaghis (Arcieri Franchi) e Giada Fiorot (Arcieri Curtis Vadi).

Compound senior: Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Valerio Della Stua (Arcieri Pol. Solese), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin), Elisa Roner (Fiamme Gialle) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) – riserva a casa Irene Franchini (Fiamme Azzurre).

Compound junior: Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Lorenzo Gubbini (Arcieri Citta’ Di Terni), Andrea Marchetti (Arcieri Di Rotaio), Martina Del Duca (Arcieri Uras), Giulia Di Nardo (Arcieri Delle Alpi) e Martina Serafini (Arco Club Tolmezzo) – riserve a casa Francesco Sterza (Arcieri Del Cangrande) e Arianna Valent (Arco Club Tolmezzo).

Arco nudo senior: Valter Basteri (Compagnia Frecce Apuane), Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Alessandra Bigogno (Compagnia Arcieri Novegro) e Fabia Rovatti (Arcieri Terre Di Castelli).

Arco nudo junior: Giulio Locchi (Arcieri Rocca Flea) e Viola Menna (Arcieri Hortinae Classes).