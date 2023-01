Wta Hua Hin 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 31 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 31 gennaio per il Wta 250 di Hua Hin 2023. Si inizia ad entrare nel vivo del torneo, con le giocatrici più importanti che fanno il loro esordio. Tra tutte la testa di serie numero uno Bianca Andreescu, che in questo inizio di stagione prova a giocare qualche settimana in più dopo un paio di annate caratterizzate da una serie di problemi fisici e non solo. Gioca anche la seconda giocatrice del seeding Yulia Putintseva e da tenere d’occhio naturalmente è la teenager Linda Fruhvirtova, reduce dagli ottavi agli Australian Open. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle 08:00 – Watson vs (2) Putintseva

A seguire – (8) L.Fruhvirtova vs Mattek Sands

Non prima delle 11:00 – Yastremska vs Uchijama

a seguire – (1) Andreescu vs Dart

COURT 1

Dalle 08:00 – Eala vs (6) Maria

a seguire – Ruse vs Han

a seguire – Liang vs (5) Kostyuk

COURT 2

Dalle 08:00 – Savinykh vs Hibino

a seguire – (4) Kalinskaya vs Makarova

a seguire – Schmiedlova vs Zakharova